Каждый день посетители центра могут получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтаве в виде нескольких услуг.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется благотворительным фондом "Каритас Полтава" в виде бесплатных услуг.

Об этом идет речь на сайте организации.

При поддержке Каритас Люксембург и Каритас Австрия Благотворительный фонд «Каритас Полтава» сообщил об открытии социально-реабилитационного центра, созданного для пожилых людей, а также для внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет.

В специально обустроенном помещении бенефициары могут бесплатно пользоваться широким спектром услуг.

К ним относится первичный медицинский мониторинг, включающий измерение АД, уровня глюкозы в крови, показателей сатурации, а также возможность проведения кардиограммы. Кроме того, в центре доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ-терапию, прессотерапию и посещение соляной комнаты.

Особое внимание специалисты заведения уделяют физической активности пожилых людей. Для этого организована лечебная гимнастика, направленная на поддержание подвижности, профилактику возрастных изменений и общее укрепление организма. В центре проводятся групповые психологические тренинги и личные консультации с психологом, помогающие преодолевать эмоциональное напряжение, одиночество и последствия стрессовых переживаний.

Для участников программы работают разные творческие и социальные активности. Среди них арттерапия, включающая глинотерапию, рисование, роспись и другие виды творческого самовыражения. Действуют клубы по интересам, объединяющим людей в читательской группе, киноклубе, музыкальном кружке, а также на занятиях танцами, вязаньем, вышиванием и кулинарией.

Отдельным преимуществом является организация группового досуга, способствующего общению и социализации.

Социально-реабилитационный центр работает по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Граждан приглашают посещать заведение в будние дни с 9.00 до 17.00.

