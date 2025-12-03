Работа для пенсионеров в Полтавской области включает сферы безопасности, торговли и сервиса.

Работа для пенсионеров в Полтавской области становится доступнее и разнообразнее, сообщает Politeka.

Платформа work.ua собрала актуальные вакансии для людей постарше с разным опытом и навыками. В частности, гостинично-ресторанная сеть Everest приглашает охранников на вахтенный график. Зарплата колеблется от 12000 до 15000 гривен в зависимости от количества изменений. Требования к кандидатам — аккуратный внешний вид и отсутствие вредных привычек.

В торговой сети предлагают должность кассира с оплатой 18200 гривен. Трудоустройство официальное, выплаты стабильны, дважды в месяц. Работники могут покупать товары по оптовым ценам, получают обучение и поддержку от руководства. Основные навыки – внимательность, ответственность и трудолюбие.

Компания Vodafone Retail Украина ищет продавцов-консультантов. Заработок зависит от активности работника и составляет от 22000 до 30000 гривен. Гарантированный официальный статус, оплачиваемый отпуск, больничные, медицинское страхование и гибкий график. Дополнительно сотрудники получают льготную мобильную связь для семьи и друзей.

В целом, работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает сферы безопасности, торговли и сервиса, предоставляя возможность оставаться активными, получать стабильный доход и пользоваться социальными гарантиями.

Жителям советуют регулярно проверять платформы вакансий, чтобы своевременно выбирать подходящие предложения.

Такие возможности помогают пенсионерам оставаться социально активными и поддерживать финансовую стабильность даже после выхода на пенсию.

