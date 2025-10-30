Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области демонстрирует готовность тепловых сетей к работе.

Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области официально подтвердили власти региона, сообщает Politeka.

Подачу тепла начали почти во всех территориальных общинах области, сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владимир Когут на брифинге в официальном медиацентре Полтавщины.

Глава ОВА добавляет, что исключение составляют несколько ТГ, в частности Кременчуг и Горишние Плавни, где из-за более теплого климата время подачи тепла будет определяться самостоятельно, учитывая температурный режим.

В Украине более 55% объектов социальной сферы — детские сады, школы и больницы — уже подключены к теплу. В 13 регионах тепло частично поступает и в жилые дома. Остальные области планируют постепенное подключение с учетом погодных условий и решений местных органов власти в соответствии с температурным режимом.

Для начала сезона готовы более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей. Проведены ремонты и замены более 340 км труб, сформированы необходимые запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров. Техническая готовность коммунальных предприятий позволяет обеспечить стабильную подачу тепла в учреждения социальной сферы и жилых домов.

Несмотря на системные атаки на энергетическую и тепловую инфраструктуру, сети работают в штатном режиме, а существующие ресурсы позволяют поддерживать температуру в помещениях на комфортном уровне. Налажен контроль подачи тепла во избежание перебоев и обеспечить равномерное отопление во всех общинах области.

Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области демонстрирует готовность тепловых сетей к работе, а наличие резервов позволяет поддерживать нормальный температурный режим в домах и заведениях социальной сферы. Стабильная работа котельных и контроль подачи тепла обеспечивают непрерывное функционирование системы отопления во всех общинах региона.

