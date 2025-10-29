З початку листопада у Полтавській області буде діяти новий графік руху поїздів, тому розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Новий графік поїздів у Полтавській області діятиме понад місяць, повідомляє Politeka.

Як проінформували в "Укрзалізниці", причина введення нового графіка поїздів у Полтавській області полягає у проведенні запланованих ремонтних робіт.

Новий графік поїздів у Полтавській області вводять з 5 листопада через обмеження руху на ділянці між станціями Ромодан та Гадяч.

За інформацією "Укрзалізниці", зміни триватимуть до 25 грудня. Вони торкнуться двох приміських електропоїздів, що сполучають Кременчук, Ромодан і Гадяч. Зокрема, №6684/6683 Кременчук – Ромодан – Гадяч – Кременчук тимчасово курсуватиме лише до станції Веселий Поділ.

Відрізок між Веселим Подолом, Ромоданом і Гадячем буде недоступний для руху. Так само зміниться маршрут №6688/6687 Кременчук – Ромодан – Кременчук, який прямуватиме тільки до тієї ж станції.

Відправлення з Кременчука заплановані з 5 листопада по 23 грудня. Зворотні рейси з Веселого Подолу здійснюватимуться з 6 листопада по 24 грудня. Пасажирів просять враховувати зміни у розкладі під час планування подорожей.

Такі нововведення, як пояснили в компанії, відбуваються у контексті складної ситуації на залізниці. 24 жовтня російські військові намагалися атакувати №104/103 Львів – Краматорськ, який прямував до станції Краматорськ.

Нагадаємо, що через масовані обстріли ускладнений рух у кількох регіонах. Пошкодження інфраструктури спричинило затримки деяких рейсів.

