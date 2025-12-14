Варто врахувати графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Запоріжжі.

У зв’язку з ремонтними роботами, діятимуть графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Як пояснили в компанії, цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання.

З 09:30 до 15:30, 15 числа (протягом шести годин) світло вимикатимуть за низкою визначених адрес:

Висотна: 1-23, 2-22

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 2-16

Гончара: 14, 19-37, 32-52

Політехнічна: 3-11, 4-10

Учительська: 111-117, 112-122

Також у період із 10:00 до 16:00 заплановані додаткові ремонтні роботи 16 числа, у межах яких буде знеструмлено окремі вулиці міста:

Аджарська: 17

В`ячеслава Радіонова (Новоросійська): 171-201, 201б, 203-221

Івана Богуна: 120-128, 139а, 139-145, 145а

Молочна: 124, 71-87, 71а-87а, 71б, 80-84, 86, 86а, 88-104, 104а

Мохова: 14-32, 23, 25, 27, 23а

Хлібна: 102, 130, 132-154, 167, 171-187

Чарівна: 38б

пров. Соляний: 2, 4, 6

Крім того, ще один блок відключень триватиме 17 числа з 10:00 до 16:00 на адресах, оприлюднених на офіційному сайті енергокомпанії:

Айвазовського: 59

Богдана Ступки (Третьої п`ятирічки): 34-40, 41-63, 45/1, 44-50, 54-76, 62

Друкарська: 1, 7, 102-132, 113-133, 134-152, 135-143

Електрична: 245, 245-247, 247, 264-278, 274

Житомирська: 116-162, 121-153, 155-177, 164-202

Зеленого Клину (Амурська): 123-165, 75-121

Зернова: 2

Машинна: 261-279

Олександра Мурашка (Шишкіна): 23–33, 48–72

Основна: 119-133, 122-140, 142-148

Тиражна: 28–52

Товариська: 1–17, 2–6

Чарівна: 44, 46, 46а, 46б, 48 (п.1-5), 48 (п.6-10), 50, 52, 48, 52а, 54.

18 грудня світло частково вимикатимуть з 09:00 до 15:00 за визначеними адресами:

Базова: 11а

Василя Шаровського (Полєтаєва): 1-29, 2-22, 24-50, 31-57, 52-56, 59

Військбуд: 13, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37є, 37ж, 37з

Віражна: 1-7, 9, 11-23, 2, 24, 2а, 4-22

Гризодубової: 1, 3-29, 2-26

Лейтенантська: 1, 3, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 5, 7-23

Лозова: 9

Люботинська (Молодогвардійська ): 1-5, 7, 2-30, 32, 69, 71, 9-35

Пилипа Орлика: 24, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16а

Планетна: 5, 12 (Архангельський 23, 28).

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Запоріжжі.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

