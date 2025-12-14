"Чернігівобленерго" впроваджує графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Чернігівській області.

Запроваджено планові графіки планових відключень світла на тиждень з 15 по 21 грудня у Чернігівській області, які пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Енергетики попереджають про можливі тимчасові перебої у постачанні світла протягом дня, адже частина обладнання буде відключена для виконання технічного обслуговування. Графік відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 15 по 21 грудня охоплює кілька населених пунктів області.

У селі Нехаївка 15 числа ремонт повітряної лінії вимагатиме припинення електропостачання з 8:00 до 17:00. Знеструмлення буде запроваджено за низкою визначених адрес:

Братів Галичів 1, 12А, 7;

Лебедин 5;

Набережна 18;

Оболонська 19, 26, 27, 36, 38, 65;

Південна.

Також у цей період, з 8:00 до 17:00, можливі відключення світла в населеному пункті Билка. Електроенергію тимчасово вимкнуть 16 грудня на декількох вулицях, зазначених у графіку:

Берегова 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 4, 6, 7, 8;

Будьонного 35;

Булюківка 1, 100, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 78, 8, 80, 86, 88, 9, 96, 98;

Гострів 1, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 8, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 9, 91, 93, 94, 96, 98;

Загребелля 1, 10, 11, 13, 14, 19, 2, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 57, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 83, 89, 9, 97;

Занакіт 101, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 4, 40, 42, 43, 44, 48, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97;

Лісова 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 33, 35, 39, 41, 49, 5, 9;

Медова 1, 10, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 4, 47, 5, 6, 8, 9;

Механізації 1, 13, 16, 19, 3, 4, 6, 7, 9;

Молодіжна 10, 15, 19, 1А, 2, 21, 23, 25, 29, 2А, 31, 37, 5, 7, 9;

Новоселиця 1, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8;

Східна 45.

Крім того, 17 числа у насленому пункті Карильське електропостачання буде тимчасово обмежене з 8:00 до 17:00. Перебої пов’язані з ремонтними роботами, які проводитимуться на місцевих енергетичних об’єктах. Не буде електроенергії за адресами:

Вербова 2;

Краснопільська 1, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 29, 3, 32, 5, 5А, 7, 8;

Перемоги 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 5, 7;

Садова 1, 10, 11, 12, 16, 3, 6, 8, 9;

Східна 10, 11, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 7, 9;

Туківка 2;

Центральна 11, 12, 15, 16, 17, 2, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8.

18 числа у населеному пункті Городище планові роботи на лініях електропередач також спричинять припинення електропостачання в часовому проміжку з 08:00 до 17:00 (протягом 9 годин. Відключення торкнуться частини вулиць та окремих споживачів:

Берегова 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 33, 4, 6, 8, 9;

Деснянська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 7, 8, 9,

Гагаріна;

Центральна 11.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

Останні новини України:

