"Черниговоблэнерго" внедряет графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Черниговской области.

Введены плановые графики плановых отключений света на неделю с 15 по 21 декабря в Черниговской области, связанных с проведением масштабных ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Энергетики предупреждают о возможных временных перебоях в поставках света в течение дня, ведь часть оборудования будет отключена для выполнения технического обслуживания. График отключения света в Черниговской области в неделю с 15 по 21 декабря охватывает несколько населенных пунктов области.

В селе Нехаевка 15 числа ремонт воздушной линии потребует прекращения электроснабжения с 8:00 до 17:00. Обесточение будет введено по ряду определенных адресов:

Братив Галычив 1, 12А, 7;

Лебедын 5;

Набережна 18;

Оболонська 19, 26, 27, 36, 38, 65;

Пивденна.

Также в этот период с 8:00 до 17:00 возможны отключения света в населенном пункте Былка. Электроэнергию временно отключат 16 декабря на нескольких улицах, указанных в графике:

Берегова 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 4, 6, 7, 8;

Буденного 35;

Булюкивка 1, 100, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 78, 8, 80, 86, 88, 9, 96, 98;

Гострив 1, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 8, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 9, 91, 93, 94, 96, 98;

Загребелля 1, 10, 11, 13, 14, 19, 2, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 57, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 83, 89, 9, 97;

Занакит 101, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 4, 40, 42, 43, 44, 48, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97;

Лисова 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 33, 35, 39, 41, 49, 5, 9;

Медова 1, 10, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 4, 47, 5, 6, 8, 9;

Механизации 1, 13, 16, 19, 3, 4, 6, 7, 9;

Молодижна 10, 15, 19, 1А, 2, 21, 23, 25, 29, 2А, 31, 37, 5, 7, 9;

Новоселыця 1, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8;

Схидна 45.

Кроме того, 17 числа в насленном пункте Карыльське электроснабжение будет временно ограничено с 8:00 до 17:00. Перебои связаны с ремонтными работами, проводимыми на местных энергетических объектах. Не будет электричества за адресами:

Вербова 2;

Краснопильська 1, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 29, 3, 32, 5, 5А, 7, 8;

Перемогы 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 5, 7;

Садова 1, 10, 11, 12, 16, 3, 6, 8, 9;

Схидна 10, 11, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 7, 9;

Тукивка 2;

Центральна 11, 12, 15, 16, 17, 2, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8.

18 числа в населенном пункте Городыще плановые работы на линиях электропередач также повлекут за собой прекращение электроснабжения во временном промежутке с 08:00 до 17:00 (в течение 9 часов. Отключение коснутся части улиц и отдельных потребителей:

Берегова 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 33, 4, 6, 8, 9;

Деснянська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 7, 8, 9,

Гагарина;

Центральна 11.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке .

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

