В Черниговской области началась новая программа государственной денежной помощи для пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения, пишет Politeka.net.

Как сообщили в правительстве, она направлена ​​на поддержку в зимний период. Цель этой инициативы – помочь семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, подготовиться к холодам и обеспечить себя необходимым топливом для обогрева жилья.

Согласно решению Кабинета Министров, каждое домохозяйство, отвечающее установленным критериям, сможет получить денежную помощь в размере 19 400 гривен. Полученные средства предназначены, прежде всего, для закупки твердого топлива — дров, угля, брикетов или пеллет, что позволит людям пережить зимний сезон в тепле и безопасности.

Программа включает жителей населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевых действий или государственной границы с россией, в радиусе до 10 километров. Речь идет не только о Николаевской области, но и об общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Именно в этих регионах подготовка к отопительному сезону является самой сложной из-за опасности обстрелов, поврежденной инфраструктуры и высоких рисков перебоев с поставкой ресурсов.

Первоочередное право на получение этой денежной помощи в Черниговской области и других регионах будет предоставляться тем, кто больше ее нуждается. Это, прежде всего, пенсионеры и социально уязвимые категории населения, среди которых:

внутренне перемещенные лица, потерявшие жилье или вынужденные покинуть дома из-за войны;

многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей;

домохозяйства с низким уровнем дохода на одного члена семьи;

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди, особенно те, кто живет в одиночестве или не имеет работы;

лица с инвалидностью и семьи, осуществляющие за ними уход.

