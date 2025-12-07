Жители, пользующиеся природным газом, должны заранее подготовиться к графику отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Киевской области.

Графики отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Киевской области составлены из-за масштабных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Газмережи» Киевский филиал.

Графики отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Киевской области введены в части населенных пунктов региона.

Броварское отделение уведомляет потребителей о временном прекращении распределения природного газа в селе Победитель.

Ограничение газоснабжения запланировано в связи с проведением необходимых плановых ремонтных работ и продлится с 10 декабря по 12 декабря.

Также Перяслав-Хмельницкое отделение информирует потребителей о временной приостановке подачи природного газа в городе Березань.

Из-за выполнения плановых ремонтных работ с 8 часов 30 минут 8 декабря и до 17 часов 9 числа газоснабжение будет прекращено для абонентов, проживающих на улицах Королева, Рассветная и Яготинская.

Специалисты отмечают, что все жители, пользующиеся природным газом, должны заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами.

Открывать их будет позволено только после завершения работ и официального возобновления поставок. Включение голубого топлива будут осуществляться специалистами Киевского филиала «Газсети», которые проведут все необходимые действия для безопасного запуска системы.

Представители Киевского филиала «Газмережи» приносят извинения потребителям за временные неудобства и призывают отнестись к ограничениям с пониманием, ведь работы направлены на повышение безопасности и стабильности газораспределительной сети.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: предложение базового овоща резко упало.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Киевской области: цены стремительно бьют рекорды.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области: что нужно сделать для получения дома.