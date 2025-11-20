Документы можно подать лично или через уполномоченного представителя, чтобы стать в очередь на бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области.

Внутри перемещенные лица, лишившиеся дома, могут стать на квартирный учет, это первый шаг для получения бесплатного жилья для переселенцев в Киевской области.

Рассказываем, что нужно знать.

Как подать заявку

Заявление подают в орган социальной защиты населения по месту фактического пребывания или в исполнительный орган местного совета, районной или областной военной администрации. Документы можно предоставить лично или через уполномоченного представителя. Решение о взятии на учет или отказе принимается в течение одного рабочего дня после подачи заявления.

Какие документы нужны

Для постановки на квартирный учет нужно подготовить:

заявление;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;

справку ВПЛ;

подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке);

подтверждающие первоочередное право на дом, например справки об инвалидности, многодетности или акте обследования жилья, если оно разрушено или непригодно для проживания.

Причины отказа

Взять на учет могут только тех, чьи жилищные условия не соответствуют установленным нормам или разрушено жилье, в том числе на временно оккупированных территориях. Отказ могут вынести, если документы поданы не полностью или содержат ошибки.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области предоставляется временно, обычно на один год, с возможностью продления срока при сохранении статуса ВПЛ.

Кто может получить

В 2025 году право на безвозмездное убежище имеют:

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

многодетные семьи;

другие категории граждан, не имеющих собственного жилья или находящихся в сложных жизненных условиях.

