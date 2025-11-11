Ця грошова допомога для ВПО у Київській області покликана допомогти людям упоратися з додатковими витратами у холодний період року.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск нової грошової допомоги для ВПО у Київській області під назвою «Зимова підтримка», пише Politeka.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Програма передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень кожному одержувачу. Ця грошова допомога для ВПО у Київській області покликана допомогти людям упоратися з додатковими витратами у холодний період року, коли зростає потреба в ліках, теплому одязі, взутті та інших речах першої необхідності.

За словами першої віцепрем’єрки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, програма розроблена для тих українців, які нині перебувають у найскладнішій життєвій ситуації та найбільше потребують допомоги держави.

У межах проєкту фінансову підтримку отримають такі категорії громадян:

діти-сироти;

діти, що перебувають під опікою;

діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях;

діти внутрішньо переміщених осіб;

дорослі внутрішньо переміщені особи з інвалідністю;

самотні пенсіонери, які не мають родичів або опікунів.

Загалом програма охопить близько 660 тисяч українців по всій країні. Це дасть змогу тисячам родин отримати своєчасну підтримку напередодні зимових місяців, коли витрати на основні потреби традиційно зростають.

Отримати допомогу можна буде без подання заяв чи додаткових документів. Виплати нараховуватимуться автоматично на підставі даних, що зберігаються у Пенсійному фонді України. Такий підхід дає змогу уникнути бюрократичних процедур і забезпечити оперативне перерахування коштів усім, хто має на це право.

Початок виплат заплановано на грудень цього року. Громадяни зможуть вільно використовувати отримані кошти — на придбання медикаментів, теплого одягу, взуття або інших необхідних товарів.

