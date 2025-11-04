Робота для пенсіонерів у Києві в сучасних реаліях стала більш доступною і різноманітною, тому показуємо, які є варіанти.

Пенсіонери можуть обирати роботу в Києві, що відповідає їхнім фізичним можливостям і бажаному заробітку, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Києві дозволяє залишатися активними, підтримувати соціальні контакти та відчувати свою потрібність.

Серед пропозицій на платформі work.ua, є вакансія прибиральниці у тренажерному залі. Оплата складає 6 000 гривень з можливістю отримання додаткових бонусів за виконані завдання.

Графік неповний, 2-4 години на день, тричі на тиждень. Основні обов’язки включають прибирання тренажерів, ковриків та іншого обладнання, роздягалень, вбиралень та загальних зон.

Важливо підтримувати чистоту підлог, дзеркал, витирати пил і виносити сміття. Гнучкий графік і випробувальний термін у два тижні роблять цю роботу у Києві привабливою для пенсіонерів.

Інша пропозиція - двірник в одному з ліцеїв столиці. Зарплата складає 12 000. Обов’язки включають прибирання шкільної території та прилеглих ділянок, догляд за зеленими насадженнями та вивезення сміття. Вакансія передбачає повну зайнятість.

Ще одна вакансія - посада охоронця на об’єктах у Конча-Заспі та Козині. Оплата від 15 000 до 20 000, добова зміна 1300−1500 грн.

Обов’язки включають забезпечення порядку та безпеки офісного приміщення, контроль за допомогою систем відеоспостереження та контролю доступу, патрулювання території, реагування на тривожні сигнали та дотримання пожежної безпеки. Графік добовий з 7:00 до 7:00.

Тож варіантів є безліч, щоб кожен міг обрати собі те, що більше відповідає його досвіду та навичкам.

Останні новини України:

