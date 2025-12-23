Нова система оплати проїзду в Тернопільській області забезпечує зручність та швидкість розрахунків у громадському транспорті.

Нова система оплати проїзду в Тернопільській області розпочне роботу у Чортківській громаді з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає українцям, які проживають в цьому регіоні, міська рада.

Оператор ТОВ «Easy Soft» із Києва запроваджує онлайн та пільгові квитки для громадського транспорту.

Оплата проїзду стане можливою банківським носієм з чіпом, учнівською, пільговою карткою або електронним квитком. Останній представляє собою чіповану пластикову картку, яку можна придбати у магазинах міста. Перелік точок продажу буде опублікований пізніше.

Користувачі зможуть поповнити електронний носій на будь-яку суму через мобільний додаток EasyPay або спеціальні термінали, розташовані у різних частинах Чорткова. Серед них магазини «Аврора», «Гриль», «Євромаркет», «Сім’я», «Смак», «Маркет Рай», «Смаколик», «Супутник», «Старий гастроном», «Стрілець», а також міський ринок та АЗС «Окко». Кількість точок продажу поступово збільшуватиметься.

Електронний квиток працює як банківська картка з чіпом. Щоб сплатити за поїздку, достатньо прикласти його до валідатора на секунду — із картки автоматично зніметься вартість проїзду. Саме так нова система оплати проїзду в Тернопільській області забезпечує зручність та швидкість розрахунків у громадському транспорті.

Впровадження електронного квитка має спростити оплату для всіх пасажирів, зменшити контакти з готівкою та пришвидшити посадку в автобуси. Поступове розширення мережі терміналів та точок продажу дозволить охопити більшість районів громади.

