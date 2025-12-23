Новая система оплаты проезда в Тернопольской области обеспечивает удобство и быстроту расчетов в общественном транспорте.

Новая система оплаты проезда в Тернопольской области начнет работу в Чортковском обществе с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет украинцам, проживающим в этом регионе, городской совет.

Оператор ООО Easy Soft из Киева вводит онлайн и льготные билеты для общественного транспорта.

Оплата проезда станет возможной банковским носителем с чипом, учащейся, льготной картой или электронным билетом. Последний представляет собой чипированную пластиковую карту, которую можно приобрести в магазинах города. Перечень точек продаж будет опубликован позже.

Пользователи смогут пополнить электронный носитель на любую сумму через мобильное приложение EasyPay или специальные терминалы в разных частях Чорткова. Среди них магазины "Аврора", "Гриль", "Евромаркет", "Семья", "Смак", "Маркет Рай", "Смаколик", "Спутник", "Старый гастроном", "Стрелец", а также городской рынок и АЗС "Окко". Количество точек продаж будет постепенно увеличиваться.

Электронный билет работает как банковская карта с чипом. Чтобы оплатить поездку, достаточно приложить его к валидатору в секунду — с карты автоматически снимется стоимость проезда. Именно так новая система оплаты проезда в Тернопольской области обеспечивает удобство и быстроту расчетов в общественном транспорте.

Внедрение электронного билета должно упростить оплату для всех пассажиров, уменьшить контакты с наличными деньгами и ускорить посадку в автобусы. Постепенное расширение сети терминалов и точек продаж позволит охватить большинство районов общины.

