Жителі Полтавської області мають знати про введення обмежень руху, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Полтавській області з'явилися через спеку та ремонтні роботи на одній з важливих вулиць, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо з проєкту рішення міськвиконкому.

Обмеження руху в Полтавській області перш за все, торкнулися самого облцентру. Там на засіданні виконкому міськради розглядали пропозицію щодо перекриття частини вулиці Короленка. Зміни стосуватимуться ділянки від будинку 9/12 до будинку 20.

Причина цілком практична. Підприємство "Полтаватеплоенерго" планує провести ремонт теплової мережі, який неможливо здійснити без перекриття даної дороги. На період робіт тут встановили відповідні дорожні знаки.

Усі зобов’язання щодо благоустрою та відновлення дороги після завершення ремонту лежать на підряднику. Обмеження руху в Полтавській області означають, що на даній ділянці не можна буде проїхати до 18 серпня.

Але ситуація стосується не лише Полтави. Зміни торкнулися і великовагового транспорту на дорогах регіону. Починаючи з 4 липня, через сильну спеку тимчасово ввели правила пересування для вантажівок масою понад 24 тонни.

Їм не можна їздити дорогами щодня з 10:00 до 22:00 на двох важливих автомагістралях, якщо на вулиці спека. Йдеться про траси М-03 Київ-Харків Довжанський та М-22 Полтава-Олександрія.

Коли температура повітря перевищує 28 градусів, асфальт починає руйнуватися швидше. Саме тому діють такі правила. Саме вони мають захистити дорожнє покриття від перегріву і деформацій.

Однак, не всі вантажівки підпадають під ці заборони. Якщо вантаж належить до категорії небезпечних, швидкопсувних, живих тварин або має військове чи гуманітарне призначення, проїзд дозволено.

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