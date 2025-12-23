Новий графік руху поїздів на Закарпатті забезпечує комфортні умови подорожі та значно полегшує пересування для жителів регіону.

Новий графік руху поїздів на Закарпатті запроваджено для маршруту Ужгород — Відень, передає Politeka.

Таку інформацію повідомляє «Укрзалізниця».

Напрям №7/346 — 347/8 почав курсувати щодня, забезпечуючи пряме сполучення між українським Закарпаттям та австрійською столицею.

Відправлення з Ужгорода заплановано на 23:19, прибуття до Vienna Hauptbahnhof — о 08:53. Зворотний рейс з Відня відправляється о 19:08, прибуття до обласного центру — 06:15. Варто зауважити, що поїзд курсує без пересадок, що значно спрощує подорож для пасажирів.

Склад потяга включає два спальні вагони та один сидячий, що дозволяє пасажирам обирати комфортний варіант подорожі. На маршруті передбачено зручні зупинки в обласному центрі, зокрема Ферехедь із виходом до міжнародного аеропорту та Budapest-Kelenföld для пересадки на метро.

Пасажири, що прибувають до Відня, можуть здійснити стикування на швидкісні ICE до Німеччини або Railjet до інших міст Австрії. Це дозволяє інтегрувати українське залізничне сполучення у європейську транспортну мережу.

Окрім міжнародного маршруту, з 14 грудня «Укрзалізниця» запустила щоденний рейс Захонь — Ужгород — Захонь. Відправлення із Захоні о 09:40, прибуття до Ужгорода — 11:46. Зворотно з Ужгорода — о 15:03.

Новий графік руху поїздів на Закарпатті забезпечує комфортні умови подорожі та значно полегшує пересування для жителів регіону, одночасно сприяючи міжнародній інтеграції української залізниці.

Пасажирам радять заздалегідь бронювати квитки, щоб забезпечити собі місце та комфортну подорож.

