Новый график движения поездов в Закарпатье введен для маршрута Ужгород — Вена, передает Politeka.

Такую информацию сообщает «Укрзализныця».

Направление №7/346-347/8 начало курсировать ежедневно, обеспечивая прямое сообщение между украинским Закарпатьем и австрийской столицей.

Отправление из Ужгорода запланировано на 23:19, прибытие в Vienna Hauptbahnhof - в 08:53. Обратный рейс из Вены отправляется в 19:08, прибытие в областной центр - 06:15. Следует заметить, что поезд курсирует без пересадок, что значительно упрощает поездку для пассажиров.

Состав поезда включает в себя два спальных вагона и один сидячий, что позволяет пассажирам выбирать комфортный вариант путешествия. На маршруте предусмотрены удобные остановки в областном центре, в частности, Ферехедь с выходом в международный аэропорт и Budapest-Kelenföld для пересадки на метро.

Прибывающие в Вену пассажиры могут осуществить стыковку на скоростные ICE в Германию или Railjet в другие города Австрии. Это позволяет интегрировать украинское железнодорожное сообщение в европейскую транспортную сеть.

Кроме международного маршрута, с 14 декабря «Укрзализныця» запустила ежедневный рейс Захонь – Ужгород – Захонь. Отправление из Захони в 09:40, прибытие в Ужгород - 11:46. Обратно из Ужгорода – в 15:03.

Новый график движения поездов в Закарпатье обеспечивает комфортные условия путешествия и значительно облегчает передвижение для жителей региона, одновременно способствуя международной интеграции украинской железной дороги.

Пассажирам советуют заранее бронировать билеты, чтобы обеспечить себе место и комфортное путешествие.

