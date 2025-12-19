Новый график движения поездов в Закарпатской области начал действовать с запуском ежедневного ночного сообщения между Ужгородом и Веной, сообщает Politeka.

Направление №7/346-347/8 отправляется из областного центра в 23:19 и прибывает в столицу Австрии в 08:53. В обратном направлении отправление запланировано на 19:08, прибытие в Ужгород – в 06:15.

Маршрут предусматривает остановки на территории Венгрии, в частности, возле международного аэропорта и на узловой станции Будапешт-Келенфельд, где доступны удобные пересадки на городской транспорт и поезда дальнего сообщения.

Состав курсирует без пересадок и имеет три вагона: две спальни и один с сидячими местами. В Вене пассажиры могут воспользоваться стыковками с поездами ICE в Германию и Railjet в другие регионы Австрии.

Кроме того, новый график движения поездов в Закарпатской области дополнили ежедневным рейсом Захонь – Ужгород – Захонь, который начал работу с 14 декабря и расширяет возможности пограничного сообщения для жителей региона.

Кроме того, в Закарпатье также сообщали об ограничении движения транспорта.

Пункт пропуска «Солотвино – Сигета-Мармация» ввел временные изменения в режиме работы. Со 2 декабря 2025 проезд для автомобилей осуществляется только в будни с 9:00 до 16:00, тогда как пешеходное сообщение работает в привычном формате.

Ограничения связаны с ремонтными работами на мосту, требующим частичного перекрытия проезжей части. По предварительным оценкам, восстановление будет продолжаться около 22 дней, однако сроки могут корректироваться в зависимости от темпов выполнения работ.

