Новий графік руху поїздів у Закарпатській області почав діяти з запуском щоденного нічного сполучення між Ужгородом і Віднем, повідомляє Politeka.

Напрям №7/346–347/8 вирушає з обласного центру о 23:19 та прибуває до столиці Австрії о 08:53. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 19:08, прибуття в Ужгород — о 06:15.

Маршрут передбачає зупинки на території Угорщини, зокрема біля міжнародного аеропорту та на вузловій станції Будапешт-Келенфельд, де доступні зручні пересадки на міський транспорт і поїзди далекого сполучення.

Склад курсує без пересадок і має три вагони: два спальні та один із місцями для сидіння. У Відні пасажири можуть скористатися стикуваннями з поїздами ICE до Німеччини та Railjet в інші регіони Австрії.

Окрім цього, новий графік руху поїздів у Закарпатській області доповнили щоденним рейсом Захонь – Ужгород – Захонь, який почав працювати з 14 грудня та розширює можливості прикордонного сполучення для мешканців регіону.

Крім того, на Закарпатті також повідомляли про обмеження руху транспорту.

Пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» запровадив тимчасові зміни в режимі роботи. Із 2 грудня 2025 року проїзд для автомобілів здійснюється лише у будні з 9:00 до 16:00, тоді як пішохідне сполучення працює у звичному форматі.

Обмеження пов’язані з ремонтними роботами на мосту, що потребують часткового перекриття проїзної частини. За попередніми оцінками, відновлення триватиме близько 22 днів, однак строки можуть коригуватися залежно від темпів виконання робіт.

