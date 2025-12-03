Обмеження руху транспорту на Закарпатті потребує від водіїв підвищеної уваги.

На Закарпатті обмеження руху транспорту на одному з головних пунктів пропуску створює тимчасові незручності для водіїв, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Держприкордонслужба.

Пункт «Солотвино – Сігету-Мармацієй» тимчасово змінює графік роботи: з 2 грудня 2025 року автомобільний рух обмежений, пропуск відбувається з 9:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю. Для пішоходів перетин залишається без змін.

Причина обмежень – ремонтні роботи на мосту, через які необхідне перекриття дороги. Попередньо очікується, що роботи триватимуть до 22 діб, проте терміни можуть змінюватися в залежності від ходу реконструкції.

Держприкордонслужба закликає водіїв планувати поїздки заздалегідь, враховуючи можливі затримки. Для тих, кому необхідно терміново перетнути кордон, радять скористатися альтернативними пунктами пропуску.

Серед інших доступних доріг: «Порубне – Сірет», «Дякове – Халмеу», «Дяківці – Раковець» та «Красноїльськ – Вікову де Сус». Вони забезпечують автомобільний рух та дозволяють об’їхати обмежену ділянку.

Місцевим водіям рекомендується враховувати зміну графіку та планувати маршрути так, щоб уникнути заторів. Варто перевіряти стан дороги перед виїздом, мати достатньо палива та дотримуватися правил безпеки. Також корисно враховувати погодні умови, особливо на гірських перевалах Закарпаття, де туман чи ожеледиця можуть ускладнити рух.

Таким чином, обмеження руху транспорту на Закарпатті потребує від водіїв підвищеної уваги, але альтернативні маршрути дозволяють організувати поїздки без значних затримок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни