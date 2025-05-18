Отключение света на неделю 19–25 мая в Днепропетровской области будет применено для поддержки энергетической инфраструктуры.

В рамках плановых работ на сетях отключения света на неделю 19–25 мая в Днепропетровской области коснется жителей села Новолатовка, что в Криворожском районе, сообщает Politeka.

По информации официальной страницы Новолатовского сельского территориального общества в Facebook, 20 мая временно будет прекращено электроснабжение на нескольких улицах.

Обесточивание будет продолжаться с 08:00 до 20:00. Света не будет по следующим адресам: улица Леси Украинки, Луговая, Николая Гоголя, Молодежная, Некрасова, Соборная, Степная, Украинская, Чкалова, Шевченко, а также переулок Степной.

Это плановые ремонтные работы, отличающиеся от стабилизационных или аварийных отключений, применяемых в Украине в условиях энергетической нестабильности. В данном случае специалисты будут проводить профилактические и технические мероприятия по повышению надежности местных электросетей.

Отключение света на неделю 19–25 мая в Днепропетровской области – это часть комплексного плана по поддержке энергетической инфраструктуры, охватывающая и профилактические, и аварийные меры.

Жителей призывают учесть график в своих планах и сохранять спокойствие при проведении работ. В случае необходимости следует обращаться в органы местного самоуправления или на горячую линию облэнерго.

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