Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не передбачене, проте частині мешканців доведеться платити більше.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не відбудеться в найближчі півроку, проте в травні мешканці багатоквартирних будинків повинні будуть заплатити більше, повідомляє Politeka.net.

Деталі повідомили "Газмережі".

Так, витрати українців на комунальні послуги зростуть — додасться новий обов’язковий платіж, пов’язаний із розподілом блакитного палива в травні. Йдеться про технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж — послугу, яка забезпечує безпечну експлуатацію газового обладнання в багатоквартирних будинках.

Мешканці багатоповерхівок тепер отримуватимуть окрему платіжку — за технічну перевірку газових мереж та обладнання. Це так званий «третій рахунок», який доповнить уже знайомі платіжки як товар і за його доставку.

Як часто проводиться перевірка?

Періодичність техогляду залежить від віку будинку:

якщо будівлі менше 25 років — обслуговування проводять раз на 5 років ;

; якщо понад 25 років — раз на 3 роки.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не відбудеться, проте потрібно біти готовими до додаткових виплат через третю платіжку. Розмір її оплати формується з урахуванням кількості мешканців у будинку та складності мережі. У середньому сума може коливатися від 100 до 1 000 гривень на квартиру.

Таким чином, починаючи з травня, українці мають бути готові до нових витрат у межах обов’язкового обслуговування — аби забезпечити безпечну подачу газу у своїх домівках.

Тим часом підвищення тарифів на газ у Дніпрі - вартість для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.



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