Повышение тарифов на газ в Днепре не предусмотрено, однако жителям придется платить больше.

Повышение тарифов на газ в Днепре не состоится в ближайшие полгода, однако в мае жильцы многоквартирных домов должны будут заплатить больше, сообщает Politeka.net.

Детали сообщили "Газсети".

Да, расходы украинцев на коммунальные услуги возрастут — добавится новый обязательный платеж, связанный с распределением голубого топлива в мае. Речь идет о техническом обслуживании внутридомовых газовых сетей — услуг, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газового оборудования в многоквартирных домах.

Жители многоэтажек теперь будут получать отдельную платежку за техническую проверку газовых сетей и оборудования. Это так называемый третий счет, который дополнит уже знакомые платежки как товар и за его доставку.

Как часто производится проверка?

Периодичность техосмотра зависит от возраста дома:

если здания менее 25 лет - обслуживание проводят раз в 5 лет ;

; если более 25 лет – раз в 3 года.

Повышения тарифов на газ в Днепре не произойдет, однако нужно быть готовыми к дополнительным выплатам через третью платежку. Размер ее оплаты формируется с учетом количества жильцов дома и сложности сети. В среднем сумма может колебаться от 100 до 1000 гривен на квартиру .

Таким образом, начиная с мая, украинцы должны быть готовы к новым расходам в рамках обязательного обслуживания, чтобы обеспечить безопасную подачу газа в своих домах.

Тем временем повышение тарифов на газ в Днепре – стоимость для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

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