Повышение тарифов на газ в Днепре не состоится в ближайшие полгода, однако в мае жильцы многоквартирных домов должны будут заплатить больше, сообщает Politeka.net.
Детали сообщили "Газсети".
Да, расходы украинцев на коммунальные услуги возрастут — добавится новый обязательный платеж, связанный с распределением голубого топлива в мае. Речь идет о техническом обслуживании внутридомовых газовых сетей — услуг, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газового оборудования в многоквартирных домах.
Жители многоэтажек теперь будут получать отдельную платежку за техническую проверку газовых сетей и оборудования. Это так называемый третий счет, который дополнит уже знакомые платежки как товар и за его доставку.
Как часто производится проверка?
Периодичность техосмотра зависит от возраста дома:
- если здания менее 25 лет - обслуживание проводят раз в 5 лет;
- если более 25 лет – раз в 3 года.
Повышения тарифов на газ в Днепре не произойдет, однако нужно быть готовыми к дополнительным выплатам через третью платежку. Размер ее оплаты формируется с учетом количества жильцов дома и сложности сети. В среднем сумма может колебаться от 100 до 1000 гривен на квартиру .
Таким образом, начиная с мая, украинцы должны быть готовы к новым расходам в рамках обязательного обслуживания, чтобы обеспечить безопасную подачу газа в своих домах.
Тем временем повышение тарифов на газ в Днепре – стоимость для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр.
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