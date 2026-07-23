Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 24 по 30 липня допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 24 по 30 липня вказує на переважно теплу погоду без різких температурних коливань, повідомляє Politeka.net.

Протягом найближчих семи днів жителів міста очікуватиме чергування сонячних і хмарних періодів, а дощі прогнозують переважно у другій половині тижня.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У четвер, 24 липня, вночі температура знизиться до +16…+18 градусів, удень повітря прогріється до +24. Сонце лише час від часу виглядатиме з-за хмар, проте опадів синоптики не прогнозують. Вітер залишиться слабким, а погодні умови будуть комфортними для перебування на відкритому повітрі.

П'ятниця, 25 липня, також мине без дощів. У нічні години очікується близько +17, удень стовпчики термометрів піднімуться до +25. Хмарність збережеться від ранку до вечора, однак істотного погіршення ситуації не передбачається. Вологість повітря залишатиметься підвищеною, що може зробити спеку дещо відчутнішою.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 24 по 30 липня свідчить, що найбільш нестійкі умови припадуть на вихідні та початок нового робочого тижня. У суботу, 26 липня, денна температура становитиме близько +21 градуса. Після обіду розпочнеться дощ, який триватиме до вечора, поступово слабшаючи. Через високу вологість погода здаватиметься прохолоднішою.

У неділю, 27 липня, потеплішає до +28. Ранок буде ясним, однак у другій половині дня небо затягнуть хмари. Синоптики допускають короткочасний дощ, який завершиться до вечора. Попри опади, день залишиться досить теплим.

У понеділок, 28 липня, температура знизиться до +26. До обіду переважатиме сонячна погода, після чого можливий невеликий дощ. Опади очікуються локальними, без суттєвого погіршення погодної ситуації.

У вівторок, 29 липня, максимальна температура становитиме +25. Протягом доби переважатиме хмарність, а дрібний дощ прогнозують із ранкових годин до пізнього вечора. Це буде один із найвологіших днів тижня.

Завершиться прогнозований період сонячною та сухою погодою. У середу, 30 липня, вночі очікується близько +17, удень — до +25 градусів. Небо залишатиметься ясним, без опадів, а помірний вітер створить комфортні умови для прогулянок і роботи на відкритому повітрі.

Загалом останній тиждень липня у Харкові пройде без аномальної спеки. Денна температура переважно коливатиметься в межах +21…+28 градусів, а короткочасні дощі допоможуть освіжити повітря після теплих днів. Найкращими для відпочинку просто неба стануть 24, 25 та 30 липня, тоді як на 26–29 липня варто врахувати ймовірність опадів.

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