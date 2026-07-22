Графіки відключення світла в Харківській області на 23 липня вводять через профілактичні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Українцям оприлюднили планові графіки відключення світла, що триватимуть в Харківській області на 23 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла в Харківській області на 23 липня будуть через проведення ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік знеструмлень під час планування повсякденних справ. У разі дострокового завершення робіт електропостачання можуть відновити раніше зазначеного часу.

Так, 23 липня з 09:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Санжари. На період виконання робіт без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Благодатна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 26

Благодатний (пров.) — 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

Крім того, з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться і в місті Люботин. У зв'язку з цим частина споживачів тимчасово залишиться без електропостачання. Відключення торкнуться будинків, розташованих на низці вулиць міста:

Дружби

Львівський (в-д) — 3, 4

Садовий (в-д) — 7, 11

Б. Хмельницького — 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 35, 36, 37, 38, 38/11, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52/2, 52А

Дружби — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/38, 12, 13, 14

Клавдії Шульженко — 1/5, 3, 5, 6, 7, 9, 13/11, 14, 15, 17, 19, 21, 27/1, 29/2, 31, 33, 36, 37, 39, 39А, 40, 43, 45, 47/1, 52

Максима Гайдаша — 4

Проселищна — 1, 2А, 3/41, 4

Сковороди — 2/213

Богдана Хмельницького (пров.) — 4, 8/12, 9А

Веселий (пров.) — 1/23, 3, 5, 7

Водопровідний (пров.) — 1/2, 3, 4, 5А, 6

Сергія Пивоварова (пров.) — 1/32, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8А, 9, 11, 12/2, 13, 14/1, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23/4, 24, 26, 27, 28/2, 29, 31, 32/16, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 56

Театральний (в-д)

Космічний (в-д) — 5, 8

Театральний (в-д) — 4, 12, 17, 19, 21, 23

Торговий (в-д) — 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12

Кільцева — 2/43, 4, 5, 6, 7, 8/7, 9, 10, 11, 12, 13/10, 13/12, 16, 18, 20, 20/31, 22, 24, 26, 30

Слобожанська — 20Б, 24/1, 24В, 26, 30, 32/2/19, 39/1, 45, 49, 51, 53

Театральна — 5

Шкільна — 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 48, 50, 51, 52/16, 53, 53/2, 54, 55, 56/1, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77/10, 78, 80, 82, 84, 86/21

Базарна (м-н) — 3

Театральна (м-н) — 3; 3, кв. 1; 5; 5, кв. 1; 5, кв. 2; 5, кв. 3; 5, кв. 4; 5, кв. 5; 5, кв. 6; 5, кв. 7; 5, кв. 8; 7; 9

Військовий (пров.) — 23/75

Джерелянський (пров.) — 26, 28, 29А, 30

Кільцевий (пров.) — 3, 4, 5, 6, 7/15, 8, 10

Троїцький (пров.) — 22, 24, 24/2, 28/1

Шкільний (пров.) — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/45, 10, 12, 14/43, 15, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28/32.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

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