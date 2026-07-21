Подорожчання продуктів у Харківській області триває, адже за останній місяць помітно змінилися середні ціни на яблука, апельсини преміум та пшеничний хліб, повідомляє Politeka.net.

Найбільше зростання зафіксували у фруктовому сегменті, тоді як хлібобулочна продукція дорожчає більш поступово.

Найвідчутніше додали у вартості яблука сорту «Айдаред». Середня ціна кілограма наразі становить 70,90 гривні, тоді як місяць тому показник був на рівні 65,60 гривні. Таким чином фрукт подорожчав на 5,30 гривні. Експерти пояснюють таку динаміку сезонним скороченням запасів торішнього врожаю та збільшенням витрат на зберігання продукції.

Змінилися й розцінки на апельсини преміум. Зараз середня вартість кілограма становить 67,20 гривні, що на 4,75 гривні більше, ніж наприкінці червня. Водночас залежно від торговельної мережі товар продають за ціною від 64,40 до 69,99 гривні. На кінцеву вартість імпортованих фруктів також впливають логістичні витрати, валютні коливання та обсяги поставок.

Подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося і хлібобулочних виробів. Пшеничний нарізний хліб «Цар Хліб» вагою 600 грамів нині коштує в середньому 57,77 гривні. За останній місяць його вартість зросла на 2,65 гривні. Незважаючи на більш стриману динаміку, виробники продовжують працювати в умовах зростання витрат на борошно, енергоносії та перевезення.

Аналітики зазначають, що цінова ситуація на продовольчому ринку формується під впливом одразу кількох чинників. Серед них — собівартість виробництва, транспортні витрати, сезонність, попит споживачів і цінова політика окремих торговельних мереж. Саме тому однакові товари можуть помітно відрізнятися за вартістю навіть у межах одного населеного пункту.

Фахівці радять покупцям регулярно порівнювати актуальні пропозиції супермаркетів, стежити за акційними пропозиціями та планувати покупки заздалегідь. Такий підхід дозволяє суттєво знизити щоденні витрати без відмови від звичних продуктів.

Джерело: Мінфін

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