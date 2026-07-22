Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 23 по 29 липня дозволяє жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 23 по 29 липня свідчить, що жителів регіону очікує переважно тепла погода без різких температурних коливань, повідомляє Politeka.net.

На початку періоду істотних опадів не прогнозують, однак ближче до вихідних дощі стануть більш імовірними.

У четвер, 23 липня, температура повітря вдень підніметься до +24 градусів. Небо залишатиметься хмарним, проте синоптики не очікують опадів.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У п'ятницю, 24 липня, стовпчики термометрів покажуть до +25 градусів. Вранці можливі короткочасні прояснення, а ближче до вечора прогнозують невеликий дощ.

Субота принесе потепління до +26 градусів. Перша половина доби мине без опадів, після обіду можливий нетривалий дощ.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 23 по 29 липня також вказує, що у неділю, 26 липня, збережеться хмарність, а вдень і ввечері проходитимуть короткочасні опади. Максимальна температура становитиме близько +25 градусів.

У понеділок, 27 липня, повітря прогріється до +29 градусів. День мине без дощу, хоча більшу частину часу небо залишатиметься затягнутим хмарами.

У вівторок, 28 липня, синоптики прогнозують до +26 градусів. Після обіду очікується дощ, який увечері може посилитися.

У середу, 29 липня, денна температура знизиться до +24 градусів. Хмарна погода збережеться, а короткочасний дощ прогнозують у другій половині дня. Загалом останній тиждень липня обіцяє комфортне тепло без сильної спеки, хоча періодично можливі опади.

Синоптики рекомендують враховувати можливі опади під час планування поїздок і робіт на відкритому повітрі.

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