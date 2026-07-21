Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 22 по 28 липня допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 22 по 28 липня передбачає переважно теплу погоду з періодичними дощами та поступовим підвищенням температури наприкінці тижня, повідомляє Politeka.net.

Найспекотніше очікується у вівторок, коли повітря прогріється до +28…+30 градусів.

22 липня синоптики прогнозують похмуре небо, короткочасне прояснення вранці та невеликий дощ удень. Уночі стовпчики термометрів покажуть близько +16…+19, після обіду температура підніметься до +26.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У четвер, 23 липня, істотних опадів не очікується. День мине під хмарністю, максимальні значення становитимуть близько +24, а ніч залишиться комфортною — приблизно +17.

У п'ятницю атмосферні умови знову зміняться. Після обіду можливий нетривалий дощ, який завершиться ще до вечора. Повітря прогріється до +24, ранкові показники коливатимуться біля +17…+19.

Субота принесе більше сонця. Ранкові години будуть ясними, вдень з'являться хмари, місцями пройде слабкий дощ. Максимум сягне +26, тому день стане одним із найтепліших за цей період.

У неділю погода буде менш стабільною. Хмарність утримається майже цілий день, а після полудня очікуються опади, які ближче до вечора можуть посилитися. Денна температура знизиться до +21.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 22 по 28 липня також свідчить, що на початку нового робочого тижня тепло повернеться. У понеділок повітря прогріється до +27, удень можливий короткочасний дощ, після чого небо поступово проясниться.

У вівторок, 28 липня, синоптики прогнозують найвищі температурні показники за весь розрахунковий період. Попри спеку до +28…+30 градусів, із середини дня й до вечора очікуються дощі, тому жителям радять враховувати мінливі погодні умови під час планування поїздок і роботи просто неба.

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