Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 22 по 28 липня передбачає переважно теплу погоду з періодичними дощами та поступовим підвищенням температури наприкінці тижня, повідомляє Politeka.net.
Найспекотніше очікується у вівторок, коли повітря прогріється до +28…+30 градусів.
22 липня синоптики прогнозують похмуре небо, короткочасне прояснення вранці та невеликий дощ удень. Уночі стовпчики термометрів покажуть близько +16…+19, після обіду температура підніметься до +26.
Інформацію про це надає Гідрометцентр.
У четвер, 23 липня, істотних опадів не очікується. День мине під хмарністю, максимальні значення становитимуть близько +24, а ніч залишиться комфортною — приблизно +17.
У п'ятницю атмосферні умови знову зміняться. Після обіду можливий нетривалий дощ, який завершиться ще до вечора. Повітря прогріється до +24, ранкові показники коливатимуться біля +17…+19.
Субота принесе більше сонця. Ранкові години будуть ясними, вдень з'являться хмари, місцями пройде слабкий дощ. Максимум сягне +26, тому день стане одним із найтепліших за цей період.
У неділю погода буде менш стабільною. Хмарність утримається майже цілий день, а після полудня очікуються опади, які ближче до вечора можуть посилитися. Денна температура знизиться до +21.
Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 22 по 28 липня також свідчить, що на початку нового робочого тижня тепло повернеться. У понеділок повітря прогріється до +27, удень можливий короткочасний дощ, після чого небо поступово проясниться.
У вівторок, 28 липня, синоптики прогнозують найвищі температурні показники за весь розрахунковий період. Попри спеку до +28…+30 градусів, із середини дня й до вечора очікуються дощі, тому жителям радять враховувати мінливі погодні умови під час планування поїздок і роботи просто неба.
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