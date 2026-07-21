Украънцям варто ознайомитися з графіками відключення світла у Полтавській області на 22 липня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 22 липня вводять за десятками адрес через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 22 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. У цей період енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, оновлення окремих елементів мережі та роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

З 08:00 до 17:00, ремонтні роботи проводитимуться в селі Пологи. Через це електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків на вулицях:

Ревазівська — 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64

Івана Козки — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 40

Згідно з оприлюдненим графіком, з 08:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина споживачів у селі Кунцеве. Планові відключення охоплять будинки на таких вулицях:

Береговий пров. — 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12

Гористий пров. — 2, 4

Дачний пров. — 3, 4, 5, 5а, 7

Зелена — 1

Клубна — 4

Лісний пров. — 1, 3, 4, 6

Молодіжна — 4, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 39

Першотравнева — 4, 6, 16

Полтавська — 2, 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1

Рибальська — 12, 15, 17, 19, 21, 23

Рибальський пров. — 10, 13, 14

Річковий пров. — 2, 3, 3а, 4, 5

Садовий пров. — 4, 5, 6, 7

Тараса Шевченка пров. — 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15а, 17

Центральна — 3, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/28, 52, 53, 54/2, 55, 56, 57/1, 58, 59/2, 61, 62, 63/1, 63/1а, 64, 64/1, 66, 67/1, 68, 69/2, 70, 71

Шкільний пров. — 1, 3, 6

Крім того, планові знеструмлення заплановані у селі Шовкопляси, де світла не буде з 08:00 до 17:00. Обмеження торкнуться окремих домоволодінь, розташованих на вулицях:

Валерія Білаша — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Лесі Українки — 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11а

Сердюківська — 3, 5, 5а, 11, 13

Сільський пров. — 3

Шевченка — 1, 2, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 41, 43

Шкільна — 1, 1а, 3, 4, 5, 7

З 08:00 до 17:00 профілактичні роботи триватимуть у селі Козуби. На час їх проведення без електроенергії залишиться частина будинків за адресами:

Забережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Лесі Українки пров. — 1, 3, 5

Молодіжна — 1, 3, 5

Набережна — 2, 3, 3В, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8б, 9, 9А, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Панаса Мирного — 1

Польова — 2, 3, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Шевченка — 2, 3а, 4б, 5, 6, 8, 9а, 10а, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 41, 43

Шкільна — 1, 2, 2а, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 28

Шкільний пров. — 2, 3, 4, 5.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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