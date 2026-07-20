Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть видаватися різними сумами.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть оформити окремі категорії громадян, які мають особливі заслуги перед державою, повідомляє Politeka.net.

Однією з підстав для призначення такої надбавки є виховання п'ятьох і більше дітей.

У Пенсійному фонді пояснили, що окремої пенсії для багатодітних матерів законодавство не передбачає. Натомість вони можуть претендувати на щомісячну виплату, якщо виховали дітей до шестирічного віку. Таке право поширюється також на жінок, які офіційно усиновили дитину.

У визначених законом випадках отримувачем коштів може стати батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно займався вихованням родини.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області визначаються залежно від кількості дітей. Сума обчислюється у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році вона становить:

за п'ятьох дітей — 908,25 грн;

за шістьох — 934,20 грн;

за сімох — 960,15 грн;

за вісьмох — 986,10 грн;

за дев'ятьох — 1 012,05 грн;

за десятьох і більше — 1 038 грн.

Для призначення виплати потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою та необхідними документами. Автоматично така надбавка не нараховується.

Закон також передбачає збереження частини цієї виплати для непрацездатних членів сім'ї після смерті її одержувача. Якщо право має одна людина, їй призначають 70% від належної суми, а якщо двоє або більше — 90%.

У Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь перевірити наявність усіх необхідних документів, щоб уникнути затримок під час оформлення виплати.

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