Подорожчання продуктів в Полтавській області нерівномірно позначається на різних категоріях товарів.

Подорожчання продуктів в Полтавській області триває, адже за останній місяць найбільше змінилися середні ціни на сардельки, соняшникову олію та молоко, повідомляє видання Politeka.net.

Найсуттєвіше зростання зафіксували у м'ясній категорії. Кілограм сардельок «Алан Женевські з сиром» нині коштує в середньому 543,33 гривні. Це на 86,83 гривні більше, ніж місяць тому. Водночас у різних торговельних мережах вартість коливається від 507 до 599 гривень.

Подорожчала й рафінована олія «Олейна» об'ємом 850 мілілітрів. Середній показник становить 99,10 гривні, що на 2,28 гривні перевищує рівень попереднього місяця. Найнижчу ціну пропонує Auchan — 89,90 гривні, тоді як у Megamarket товар продають за 105,50 гривні.

Зміни торкнулися й молочної продукції. Пакування молока «Простонаше» 1% об'ємом 900 мілілітрів зараз коштує в середньому 56 гривень. Попри коливання протягом останніх тижнів, показник залишається на 2 гривні вищим, ніж місяць тому.

Водночас подорожчання продуктів в Полтавській області нерівномірно позначається на різних категоріях товарів. Найбільший приріст демонструють м'ясні вироби, тоді як бакалія та молочна група змінюються значно повільніше.

Експерти зазначають, що кінцева вартість залежить від постачання, виробничих витрат, логістики та цінової політики окремих торговельних мереж. Саме тому різниця між пропозиціями може бути доволі відчутною.

Покупцям рекомендують регулярно порівнювати ціни у різних магазинах, адже це допомагає обирати вигідніші пропозиції та ефективніше планувати повсякденні витрати.

Джерело: Мінфін

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