Подорожчання продуктів у Полтавській області триває: за останній місяць змінилися середні ціни на соняшникову олію, молоко та м'ясні вироби, повідомляє Politeka.net.

Найбільший приріст зафіксували у категорії ковбасної продукції.

Найвідчутніше подорожчали сардельки «Алан Женевські з сиром». Станом на середину липня середня вартість кілограма становить 543,33 гривні. Порівняно із серединою червня показник збільшився на 39,33 гривні, що стало найсуттєвішою зміною серед представлених товарів.

Незначне коригування відбулося на ринку бакалії. Рафінована олія «Олейна» об'ємом 850 мілілітрів зараз коштує в середньому 99,10 гривні. За останні чотири тижні її середня ціна зросла лише на 0,78 гривні, хоча між окремими торговельними мережами різниця залишається помітною.

Зміни торкнулися й молочної продукції. Молоко «Простонаше» жирністю 1% нині продається по 56 гривень за упаковку об'ємом 900 мілілітрів. Порівняно з аналогічним періодом минулого місяця середнзміни, тоді як окремі м'ясні вироби дорожчають значно швидше через зміну собівартості виробництва, логістичних витрат і ринкового попиту.

Водночас подорожчання продуктів у Полтавській області відбувається нерівномірно. Одні категорії демонструють мінімальні зміни, тоді як окремі м'ясні вироби дорожчають значно швидше через зміну собівартості виробництва, логістичних витрат і ринкового попиту.

Експерти радять покупцям порівнювати пропозиції різних супермаркетів, оскільки навіть на однакові товари різниця у вартості може бути досить відчутною. Це дозволяє раціональніше планувати повсякденні витрати.

Аналітики зазначають, що подальша цінова динаміка залежатиме від вартості сировини, витрат виробників, сезонних факторів і загальної економічної ситуації в країні.

Джерело: Мінфін

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