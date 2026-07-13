Подорожчання продуктів у Полтавській області залишається актуальною темою для покупців, адже за останній місяць в Україні змінилися середні ціни на сардельки, молоко та соняшникову олію, свідчать результати моніторингу споживчого ринку, повідомляє Politeka.

Найбільший приріст зафіксували у категорії м'ясної продукції. Середня вартість сардельок «Алан Женевські з сиром» досягла 543,33 гривні за кілограм, тоді як місяць тому показник становив 495,67 гривні. Таким чином, товар подорожчав на 47,67 гривні. У торговельних мережах ціни відрізняються: від 507 гривень у Megamarket до 599 гривень в Auchan.

Менш помітні зміни спостерігаються на молочному ринку. Молоко «Простонаше» 1% жирності у пакуванні 900 мілілітрів нині коштує в середньому 56 гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого місяця його вартість збільшилася на 2 гривні. Водночас у червні середній показник у магазинах становив майже 60 гривень, що свідчить про коливання вартості протягом останніх тижнів.

Подорожчала також рафінована соняшникова олія «Олейна» об'ємом 850 мілілітрів. Середній цінник піднявся до 101,38 гривні проти 98,32 гривні місяцем раніше. Залежно від мережі продукцію продають за ціною від 99 до 105,50 гривні.

Фахівці зазначають, що Подорожчання продуктів у Полтавській області відповідає загальній ситуації на споживчому ринку країни. На формування вартості впливають виробничі витрати, логістика, сезонні чинники, ціни на сировину та енергоносії.

Економісти рекомендують споживачам стежити за акційними пропозиціями великих супермаркетів і порівнювати ціни, оскільки різниця між магазинами за окремими позиціями може бути досить відчутною.

Джерело: Мінфін

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