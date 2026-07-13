Подорожание продуктов в Полтавской области остается актуальной темой для покупателей, ведь за последний месяц в Украине изменились средние цены на сардельки, молоко и подсолнечное масло, свидетельствуют результаты мониторинга потребительского рынка, сообщает Politeka.

Наибольший прирост был зафиксирован в категории мясной продукции. Средняя стоимость сарделек «Алан Женевски с сыром» достигла 543,33 гривны за килограмм, в то время как месяц назад показатель составил 495,67 гривны. Таким образом, товар подорожал на 47,67 грн. В торговых сетях цены отличаются: от 507 гривен у Megamarket до 599 гривен у Auchan.

Менее заметные изменения наблюдаются на молочном рынке. Молоко «Простонаше» 1% жирности в упаковке 900 миллилитров сейчас стоит в среднем 56 гривен. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце его стоимость увеличилась на 2 гривны. В июне средний показатель в магазинах составил почти 60 гривен, что свидетельствует о колебаниях стоимости в течение последних недель.

Подорожало также рафинированное подсолнечное масло «Олейна» объемом 850 миллилитров. Средний ценник поднялся до 101,38 грн против 98,32 грн месяцем ранее. В зависимости от сети продукция продается по цене от 99 до 105,50 гривны.

Специалисты отмечают, что удорожание продуктов в Полтавской области соответствует общей ситуации на потребительском рынке страны. На формирование стоимости оказывают влияние производственные затраты, логистика, сезонные факторы, цены на сырье и энергоносители.

Экономисты рекомендуют потребителям следить за акционными предложениями крупных супермаркетов и сравнивать цены, поскольку разница между магазинами по отдельным позициям может быть достаточно ощутима.

Источник: Минфин

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