Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области является частью более широкого процесса пересмотра стоимости жилищно-коммунального сервиса.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области набирает обороты, передает издание Politeka.

В Кременчуге утвердили новую стоимость централизованного водоснабжения, которая станет действовать после решения исполнительного комитета городского совета.

Соответствующий вопрос был рассмотрен во время заседания 30 июня. Большинство членов исполкома поддержали документ, которым определена обновленная цена для бытовых потребителей.

В ходе обсуждения чиновники частично отклонили предложение коммунального предприятия. Из расчетов исключили компенсацию средств, недополученных в предыдущие годы, из-за чего первоначальный проект претерпел корректировку.

Мэр Виталий Малецкий заявил, что включение таких расходов не имеет достаточных правовых оснований. Он также поручил обратиться к профильному регулятору, чтобы получить официальные разъяснения по применению соответствующих механизмов после передачи полномочий органам местного самоуправления.

Первоначально предприятие предлагало установить плату на уровне около 67,44 гривны за кубометр. После пересмотра финансовых показателей сумму снизили на 2,74 гривны.

В результате утвердили показатель 64,07 гривны за кубометр. До этого жильцы платили 31,80 гривны, поэтому разница для семейных бюджетов окажется ощутимой.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области является частью более широкого процесса пересмотра стоимости жилищно-коммунального сервиса, который происходит в разных общинах из-за изменения экономических условий и роста расходов предприятий.

Экономисты советуют гражданам внимательно следить за обновленными начислениями в платежках, а также возможными изменениями в порядке предоставления льгот и субсидий, чтобы своевременно воспользоваться доступными механизмами государственной поддержки.

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