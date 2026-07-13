Подать заявку на участие в программе денежной помощи могут несколько категорий ВПЛ в Полтавской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области доступна при соответствии с установленными критериями отбора, сообщает Politeka.net.

Благотворительная организация «СОС Дитячі Містечка Україна» продолжила реализацию программы «Денежная поддержка», которая продлится до 31 декабря 2026 года. В рамках проекта отдельные категории внутриперемещенных семей с детьми могут получить финансовую помощь на покрытие расходов, связанных с арендой жилья.

Программа направлена ​​на поддержку семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и ныне снимают жилье в других регионах страны. Вырученные средства позволят частично компенсировать расходы на арендную плату и облегчить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Подать заявку на участие в программе может несколько категорий внутренне перемещенных лиц. В частности, право на помощь имеют детские дома семейного типа и приемные семейства, если родители-воспитатели имеют статус ВПЛ.

Также участие могут принять опекуны и попечители со статусом внутренне перемещенных лиц, воспитывающих детей младше 18 лет, а также многодетные, имеющие статус ВПЛ и воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

При рассмотрении заявок на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области приоритет будет предоставляться семействам, которые приобрели статус внутренне перемещенных лиц после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Для участия нужно заполнить онлайн-форму по ссылке и подготовить пакет документов, в частности:

паспорт, РНОКПП и документ о месте жительства;

документы, подтверждающие создание ДБСТ, приемной семьи или установление опеки;

свидетельства о рождении детей;

банковские реквизиты;

договор аренды жилья или другие документы, подтверждающие аренду;

согласие на обработку персональных данных и другие документы (при необходимости).

Сумма финансовой помощи будет определяться индивидуально для каждого семейства. При расчете будет учитываться стоимость аренды жилья в населенном пункте, где сейчас проживает семья. В то же время, организаторы обращают внимание, что выплата предназначена исключительно для компенсации арендной платы и не предусматривает покрытия расходов на оплату коммунальных услуг.

В благотворительной организации также напоминают, что воспользоваться программой можно только один раз. Если семья уже получала финансовую поддержку внутри проекта «Денежная поддержка», повторно подать заявку она не сможет. После использования полученных средств участникам программы необходимо будет подтвердить их целевое использование и предоставить соответствующий отчет в соответствии с требованиями организаторов.

Источник: Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна»

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