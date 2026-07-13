Графики отключения света в Полтавской области на 14 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания.

Украинцам показали дополнительные графики отключения света, запланированные в Полтавской области на 14 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на 14 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания энергетической инфраструктуры. В течение дня специалисты будут выполнять комплекс работ по проверке электрооборудования, ремонту воздушных линий, замене изношенных элементов сети и модернизации отдельных участков системы электроснабжения.

По информации оператора системы распределения, 14 июля с 08:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в селе Зачепыливка. На время ремонта электроснабжение временно прекратят для части потребителей, проживающих по следующим адресам:

Веселкова — 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13

Заричанська — 1

Ивана Котляревського — 1, 2, 6, 8, 18

Мыру — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26

Ричкова — 1, 3

Ричковый провулок — 3, 4, 6, 7, 9, 13

Сонячна — 1, 3, 7, 9, 11, 13

В этот же период, с 08:00 до 17:00, ремонтные бригады будут работать и в селе Малый Кобелячок. Временные отключения электроэнергии коснутся отдельных домовладений на улицах:

Гордия Скубыя — 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40

Квитнева — 6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81

Мыру — 3

Набережный провулок — 1, 2, 5, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13

Незалежности — 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44

Садова — 1, 1а, 2, 5, 6

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35

Ювилейна — 35

Кроме того, 14 июля профилактические работы будут продолжаться в селе Пасичне. Здесь графики отключения света также будут действовать с 08:00 до 17:00. На время выполнения технического обслуживания без электроэнергии останутся отдельные дома, расположенные на следующих улицах:

Квиткова — 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33

Ликарняный провулок — 4

Мыру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15

Молодижна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Решетыливська — 5, 8, 16, 24, 26

Свитлычне — 17

Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14

Степовыкив — 4, 8, 10а, 12

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9.

Источник: Новосанжарська селищна територіальна громада

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