Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается, передает издание Politeka.

За последний месяц выросли средние цены на хлеб, молодую капусту и яблоки. Заметнее всего изменились ценники на овощи и фрукты, тогда как хлебобулочная продукция дорожала умереннее.

Пшеничный хлеб «Царь Хлеб» в нарезке весом 600 грамм сейчас стоит в среднем 57,77 грн. Для сравнения, в середине июня его можно приобрести за 55,12 грн. Таким образом, за месяц стоимость увеличилась на 2,65 грн.

Наибольшую динамику среди представленных позиций продемонстрировала молодая капуста. Средний показатель на 13 июля достиг 29,32 грн за килограмм, что на 7,35 грн превышает уровень месячной давности. В то же время, между торговыми сетями сохраняется значительная разница. В Auchan и Metro овощи продают по 25,00 грн, у Novus — за 26,79 грн, тогда как в Megamarket цена составляет 40,50 грн.

Не остались без изменений и фрукты. Яблоки сорта Айдаред в среднем стоят 70,90 грн за килограмм. За последний месяц показатель вырос на 10,60 грн, что явилось наибольшим приростом среди проанализированных категорий. В сети Auchan именно такая цена актуальна по состоянию на середину июля.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Харьковской области формируется под влиянием сезонных факторов, логистических расходов и изменений предложения отдельных товаров. Поэтому покупателям советуют следить за акционными предложениями и сравнивать стоимость в разных магазинах, ведь разница может быть достаточно ощутимой.

Аналитики не исключают, что в ближайшие недели стоимость отдельных товаров может и дальше меняться в зависимости от рыночной ситуации.

Источник: Минфин

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