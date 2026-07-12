Енергетики попередили про графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 13 по 19 липня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 13 по 19 липня запроваджуються у низці населених пунктів через проведення планових робіт, повідомляє Politeka.net.



Енергетики продовжують реалізацію програми технічного обслуговування обладнання, яка передбачає перевірку стану повітряних ліній електропередач, заміну зношених елементів, ремонт трансформаторного обладнання та усунення виявлених технічних несправностей. Саме тому будуть діяти графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 13 по 19 липня.

13.07.2026 з 08:00 до 17:00 години зникне електрика через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмленими будуть такі населені пункти:

село Горобці

вул.Миру (б. 1, 1В, 2, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 27-А, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80А, 81, 87, 88)

село Пасічне

вул.Квіткова (б. 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33),

пров.Лікарняний (б. 4),

вул.Миру (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15),

вул.Молодіжна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66),

вул.Решетилівська (б. 5, 8, 16, 24, 26),

вул.Світличне (б. 17),

вул.Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),

вул.Степовиків (б. 4, 8, 10а, 12),

вул.Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9)

14.07.2026 з 08:00 до 20:00 години також триватимуть знеструмлення. На час виконання планових робіт без світла залишаться окремі домоволодіння в таких населених пунктах:

село Крамаренки

вул.Тараса Шевченка (б. 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122 , 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146)

село Литвиненки

вул.Переможців (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38 А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

вул.Польова (б. 3, 7)

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Джерело: Омельницька громада.

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