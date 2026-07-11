Дефіцит у Полтавській області у перспективі може стосуватися насамперед овочів і фруктів.

Дефіцит у Полтавській області може посилитися через кліматичні зміни, які вже впливають на сільське господарство України, передає видання Politeka.

Фахівці прогнозують менші врожаї окремих культур, що здатне позначитися на асортименті магазинів і вартості харчових товарів.

Експерти зазначають, що останніми роками хвилі спеки, тривалі посухи та різкі температурні коливання стали значно частішими. Такі погодні умови дедалі сильніше впливають на вирощування традиційної аграрної продукції.

Особливо складною залишається ситуація на півдні країни, де нестача опадів знижує врожайність картоплі. Подібні процеси спостерігаються й у зерновому секторі, адже в окремих областях аграрії фіксують поступове скорочення збору пшениці.

Фахівці припускають, що Дефіцит у Полтавській області у перспективі може стосуватися насамперед овочів і фруктів. Помідори, огірки, яблука та картопля залишаються найбільш залежними від погодних умов, тому їхня пропозиція здатна скоротитися.

Кліматологи також вважають, що аграрна карта держави поступово змінюватиметься. Частину культур доведеться переносити до інших регіонів із більш сприятливими умовами для вирощування.

Зменшення обсягів виробництва може вплинути й на цінники. Через складніші умови роботи та додаткові витрати виробників окремі категорії продовольства можуть подорожчати.

На думку спеціалістів, одним із головних способів адаптації стане використання сортів, стійких до спеки та посухи, а також впровадження сучасних агротехнологій для збереження стабільних урожаїв.

Джерело: enovosty

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