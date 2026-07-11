Енергетики закликають жителів регіону підготуватися до графіків відключення світла у Полтавській області на 12 липня.

Полтавську область попередили про планові відключення електроенергії, які заплановані на 12 липня, неділю, у зв'язку з проведенням профілактичних робіт, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 12 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування електромереж. Фахівці енергетичної компанії виконуватимуть комплекс робіт, спрямованих на забезпечення безперебійної роботи системи електропостачання.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 12 липня охоплять село Демидівка та будуть тривати з 8 до 20 години за такими адресами:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги — 29

Крім того, будуть вимикати електрику в селі Варакути. Обмеження охоплять частину адрес з 8 до 20 години за адресами:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32

Також 12 липня ремонтні роботи проводитимуться у селі Радочини. Тут графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 20:00, а без електроенергії тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:

пров. Вільний — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

Також триватимуть обмеження в селі Щербаки. Їх впроваджують з 8 до 20 години, проте знеструмлять лише окремі адреси:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

пров. Вишневий — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 11

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

Джерело: Омельницька громада

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