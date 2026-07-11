Полтавську область попередили про планові відключення електроенергії, які заплановані на 12 липня, неділю, у зв'язку з проведенням профілактичних робіт, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 12 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування електромереж. Фахівці енергетичної компанії виконуватимуть комплекс робіт, спрямованих на забезпечення безперебійної роботи системи електропостачання.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 12 липня охоплять село Демидівка та будуть тривати з 8 до 20 години за такими адресами:
- Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14
- Української Перемоги — 29
Крім того, будуть вимикати електрику в селі Варакути. Обмеження охоплять частину адрес з 8 до 20 години за адресами:
- Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30
- Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32
Також 12 липня ремонтні роботи проводитимуться у селі Радочини. Тут графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 20:00, а без електроенергії тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:
- пров. Вільний — 1, 2, 3, 4
- Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24
- Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Садова — 2, 3, 5, 6, 10
- Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12
- Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27
Також триватимуть обмеження в селі Щербаки. Їх впроваджують з 8 до 20 години, проте знеструмлять лише окремі адреси:
- Богдана Хмельницького — 10
- Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
- пров. Вишневий — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27
- Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12
- Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13
- Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22
- Кільцева — 11
- Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24
- Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21
- Марка Кропивницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
- Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25.
Джерело: Омельницька громада
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