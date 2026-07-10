Окрім вікових надбавок, пенсіонери, зокрема в Харківській області, можуть отримувати й інші доплати.

Діє система особливих надбавок та вікових доплат для пенсіонерів в Харківській області, яка передбачає додаткові виплати, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Право на першу вікову доплату для пенсіонерів в Харківській області виникає після досягнення 70 років. Розмір виплат залежить від вікової категорії. Для громадян віком від 70 до 74 років вона становить 300 гривень на місяць. Особи віком від 75 до 79 отримують 456 гривень, а пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, мають право на 570 гривень щомісяця.

Нарахування надбавки починається з дня народження, коли людина досягає відповідного віку. Якщо ця дата припадає на початок місяця, виплата здійснюється у повному обсязі. У випадку, коли день народження пізніше, сума доплати розраховується пропорційно кількості днів після досягнення необхідного віку.

Оформлювати таку виплату не потрібно, адже вона призначається автоматично. Водночас важливою умовою є те, що загальний розмір пенсії не повинен перевищувати встановлений поріг, який у 2026 році становить 10 340,35 гривні.

Також варто враховувати особливість перерахунку. При переході до наступної вікової категорії сума не додається окремо, а збільшується до нового рівня. Наприклад, після досягнення 75 років фактичне підвищення становить 156 гривень, оскільки попередня доплата у 300 грн уже врахована.

Окрім вікових надбавок, пенсіонери, зокрема в Харківській області, можуть отримувати й інші доплати. Громадяни з особливими трудовими заслугами перед державою мають право на значні підвищення, які іноді сягають до 200 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Додаткову підтримку передбачено для самотніх людей віком понад 80 років, які потребують постійного догляду. Для них встановлена щомісячна компенсація близько 1 000 грн, що допомагає покривати витрати на догляд.

Також додаткові виплати отримують пенсіонери з понаднормовим страховим стажем. За кожен рік понад визначений мінімум нараховується надбавка, яка в середньому може досягати приблизно 700 гривень щомісяця залежно від індивідуальних умов.

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