Українцям показали планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Полтавській області, в суботу, 11 липня, повідомляє Politeka.net.
Українців попередили про планові графіки відключення світла у Полтавській області на 11 липня у зв'язку з проведенням технічних робіт на об'єктах електроенергетичної інфраструктури.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 11 липня будуть тривати в селі Варакути. Будинки будуть знеструмленими з 08:00–20:00 години за наступними адресами:
- Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 29А, 30
- Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32
В селі Демидівка з 08:00–20:00 години також вимикатимуть електрику в суботу. Обмеження охоплять такі адреси:
- Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14
- Української Перемоги — 29
Також 11 липня ремонтні роботи проводитимуться у селі Майбородівка. Тут графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 20:00, а без електроенергії тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:
- Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13
- Зелена — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
- Ізумрудна — 3, 16
- Миру — 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Набережна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Новоіванівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 33, 37
- Свободи — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33
- Сонячна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28
- Степова — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 25
- Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30/1, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47-А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84
- Шевченка — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14.
Джерело: Омельницька Громада
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