З'явилися нові можливості знайти безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, передає Politeka.
Власники приватних будинків у Кременчуці, поблизу Полтави та в інших населених пунктах регіону пропонують тимчасовий прихисток людям, які через війну були змушені залишити свої домівки.
Одна з пропозицій діє у Кременчуці. Переселенцям готові надати окрему кімнату в приватному будинку. Варіант розрахований на одну жінку або жінку з дитиною від трьох років. Плата за проживання не передбачена, однак господарі просять дотримуватися чистоти та підтримувати порядок у спільних приміщеннях.
Будинок має всі необхідні умови для комфортного побуту: водопостачання, облаштовану кухню, ванну кімнату та окремий санвузол. Проживання пропонується на час дії воєнного стану, а додаткову інформацію можна отримати через Viber.
Ще один варіант доступний у селі Мачухи неподалік Полтави. Оселя обладнана газовим опаленням, доступом до інтернету, побутовою технікою, душовою кабіною та внутрішнім санвузлом, що дозволяє забезпечити комфортні умови для мешканців.
нерухомість
Також переселенці можуть розглянути пропозицію у селі Козлівщина Котелевського району. Там доступний будинок для спільного проживання, де особливу увагу приділяють взаємній підтримці та добросусідським відносинам між мешканцями.
Житло оснащене водопостачанням, каналізацією, інтернетом і резервним джерелом живлення на випадок перебоїв з електроенергією. Крім того, на території є літня кухня. Оскільки на подвір’ї утримуються домашні тварини, від майбутніх мешканців очікують відповідального ставлення до побутових питань.
Фахівці радять перед переїздом детально обговорювати всі умови проживання з власниками житла та уточнювати актуальність пропозицій. База оголошень регулярно оновлюється, тому нові варіанти можуть з’являтися постійно.