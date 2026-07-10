З'явилися нові можливості знайти безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, передає Politeka.

Власники приватних будинків у Кременчуці, поблизу Полтави та в інших населених пунктах регіону пропонують тимчасовий прихисток людям, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Одна з пропозицій діє у Кременчуці. Переселенцям готові надати окрему кімнату в приватному будинку. Варіант розрахований на одну жінку або жінку з дитиною від трьох років. Плата за проживання не передбачена, однак господарі просять дотримуватися чистоти та підтримувати порядок у спільних приміщеннях.

Будинок має всі необхідні умови для комфортного побуту: водопостачання, облаштовану кухню, ванну кімнату та окремий санвузол. Проживання пропонується на час дії воєнного стану, а додаткову інформацію можна отримати через Viber.

Ще один варіант доступний у селі Мачухи неподалік Полтави. Оселя обладнана газовим опаленням, доступом до інтернету, побутовою технікою, душовою кабіною та внутрішнім санвузлом, що дозволяє забезпечити комфортні умови для мешканців.

Також переселенці можуть розглянути пропозицію у селі Козлівщина Котелевського району. Там доступний будинок для спільного проживання, де особливу увагу приділяють взаємній підтримці та добросусідським відносинам між мешканцями.

Житло оснащене водопостачанням, каналізацією, інтернетом і резервним джерелом живлення на випадок перебоїв з електроенергією. Крім того, на території є літня кухня. Оскільки на подвір’ї утримуються домашні тварини, від майбутніх мешканців очікують відповідального ставлення до побутових питань.

Фахівці радять перед переїздом детально обговорювати всі умови проживання з власниками житла та уточнювати актуальність пропозицій. База оголошень регулярно оновлюється, тому нові варіанти можуть з’являтися постійно.