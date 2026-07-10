Подорожчання продуктів у Полтавській області помітно відбивається у сегментах м'яса та молочної продукції.

У Полтавській області протягом літа 2026 року спостерігається продорожчання продуктів, що створює неабияке занепокоєння, передає Politeka.

Найпомітніше ціни зростають у м’ясному сегменті, тоді як бакалійна та молочна продукція дорожчають більш стриманими темпами.

Серед базових товарів пшеничне борошно «Хуторок» у фасуванні 2 кілограми наразі коштує в середньому 70,96 гривні. Вартість залежить від торговельної мережі: у Novus продукт продається за 67,92 гривні, а в Megamarket — за 74 гривні. У порівнянні з попереднім місяцем середній показник зріс на 1,41 гривні.

Більш відчутне подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано на ринку м’ясної продукції. Кілограм курячого стегна в середньому обходиться покупцям у 157,33 гривні. Найнижчу ціну пропонує Auchan — 154 гривні, тоді як у Novus і Megamarket цей товар коштує 159 гривень. За місяць середня вартість зросла на 23 гривні.

У категорії молочних продуктів вершки «Простонаше» жирністю 10% у пакуванні 200 мілілітрів продаються в середньому по 40,80 гривні. У різних мережах цінники коливаються від 38,99 гривні до 44 гривень. Порівняно з попереднім місяцем продукт подорожчав на 9,48 гривні.

Зміни торкнулися й рибної продукції. Середня ціна патраного коропа становить 374,50 гривні за кілограм. У Novus рибу можна придбати за 359 гривень, тоді як у Megamarket її вартість досягає 390 гривень. За останній місяць середній цінник піднявся на 20 гривень.

Загалом ситуація на споживчому ринку залишається неоднорідною. Найбільш динамічне зростання демонструють м’ясні товари та окремі білкові продукти, тоді як зміни у вартості борошна та молочної продукції є менш різкими. Водночас різниця між торговельними мережами продовжує суттєво впливати на витрати покупців, дозволяючи знаходити вигідніші пропозиції залежно від місця придбання товарів.

Джерело: Мінфін

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