Тема підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтаві досі залишається на порядку денному.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві може статися після переглядання вартості послуг централізованого водопостачання, передає Politeka.

Місцеве комунальне підприємство ініціювало зміну тарифів та вже направило відповідні розрахунки на погодження до профільних органів.

Згідно з пропозицією водоканалу, ціна одного кубометра води може зрости з 33,77 гривні до 84,95 гривні. На підприємстві пояснюють, що чинний тариф розраховувався кілька років тому та більше не відображає фактичних витрат на надання послуг.

Серед головних чинників, які вплинули на необхідність перегляду розцінок, називають подорожчання електроенергії, пального, реагентів, труб та інших матеріалів, що використовуються для обслуговування водопровідних мереж і насосного обладнання.

У разі затвердження нових тарифів витрати споживачів можуть суттєво зрости. Для прикладу, при споживанні 10 кубометрів води сума оплати становитиме майже 850 гривень замість нинішніх приблизно 338 гривень.

У комунальному підприємстві наголошують, що збереження чинних тарифів протягом тривалого часу створює фінансові труднощі для стабільної роботи системи водопостачання. Це може ускладнити проведення ремонтів, оновлення обладнання та реалізацію необхідних інфраструктурних проєктів.

Паралельно розглядаються різні механізми пом’якшення навантаження на населення. Серед можливих варіантів — надання адресної підтримки окремим категоріям громадян або часткове відшкодування витрат за рахунок місцевого бюджету.

Наразі подані матеріали перебувають на етапі погодження в обласній військовій адміністрації. Після завершення цієї процедури питання мають розглянути депутати обласної ради, від рішення яких залежатиме підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві.

Фахівці зазначають, що подібні процеси спостерігаються і в інших регіонах України, де комунальні підприємства переглядають економічні розрахунки через зростання вартості ресурсів та експлуатаційних витрат.

Джерело: poltavawave

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