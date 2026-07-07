Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві розглядають за кількома варіантами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві може стосуватися централізованого водопостачання, оскільки місцевий водоканал запропонував суттєво переглянути чинну вартість послуг. Відповідні матеріали вже передані на погодження, передає Politeka.

Підприємство пропонує збільшити оплату за кубометр води з 33,77 гривні до 84,95 гривні. Там пояснюють, що діючі розрахунки формувалися ще за економічних умов 2020–2021 років і більше не відповідають реальній собівартості.

Основними причинами називають зростання витрат на електроенергію, пальне, реагенти, труби та інші матеріали, необхідні для безперебійної роботи насосних станцій, свердловин і міської інфраструктури.

Якщо запропоновані зміни підтримають, суми у платіжках помітно збільшаться. Наприклад, за використання 10 кубометрів води доведеться сплатити близько 850 гривень замість нинішніх приблизно 338.

У водоканалі зазначають, що тривале збереження нинішніх розцінок може негативно вплинути на стабільність роботи підприємства. Серед можливих наслідків називають скорочення обсягів аварійних ремонтів, відкладення модернізації обладнання та ризик перебоїв із водопостачанням.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві розглядають за кількома варіантами. Один із них передбачає адресну допомогу соціально вразливим категоріям населення, інший — компенсацію частини витрат коштом місцевого бюджету.

Наразі документи проходять погодження в обласній військовій адміністрації. Після завершення цієї процедури питання винесуть на розгляд депутатів обласної ради, які й ухвалять остаточне рішення.

Експерти звертають увагу, що подібний перегляд вартості послуг сьогодні відбувається і в інших регіонах країни, де комунальні підприємства змушені адаптувати фінансові розрахунки до актуальної економічної ситуації.

Джерело: poltavawave

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