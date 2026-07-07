Графіки відключення світла у Харківській області на 8 липня запроваджуються за багатьма адресами.

Українцям розповіли, якими будуть планові графіки відключення світла у Харківській області на 8 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Харківській області на 8 липня запроваджуються для виконання технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Енергетики проводитимуть модернізацію обладнання, перевірку стану мереж і ремонт окремих ділянок, що має підвищити надійність електропостачання та знизити ризик виникнення аварій у майбутньому.

За інформацією енергетиків, 8 липня з 09:00 до 16:09 ремонтні роботи триватимуть у селі Санжари. На час їх проведення без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинків, розташованих за такими адресами:

Павла Барчана — 20, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 1, 2, 4, 9, 22, 24

Крім того, планові роботи виконуватимуться і в місті Люботин. У період з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинене для споживачів, які проживають за визначеними адресами:

Літературна — 1, 2, 3/15, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16

Покровська — 1/9, 2/11, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/4, 13, 14/3, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20/13, 21, 21А, 23, 23А, 25, 27, 36

Табірна — 9, 14, 16, 18, 20

Літературний — 5, 9/13

Заводська

Заводська — 3, 17, 20, 23А, 27 (кв. 2)

Вінницький в'їзд — 2, 4

Державна — 180

Підгосп — 1, 2, 3

Люботинський — 6

СТ «Дріжджовик» — садова ділянка 64

Електрика також зникне в селі Караван з 09:00 до 17:00. Знеструмленими будуть будинки, які розташовані за адресами:

Берегова

Тракторна

СТ «Шпагатчик»

Берегова — 1, 3, 5, 5А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 41, 55

Заводська — 1 (кв. 1, 2, 4, 5), 1А, 2 (кв. 1–8), 4 (кв. 1–5), 5, 5 (кв. 1–8), 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8А (кв. 1), 9, 9А, 9А (кв. 1, 2), 10, 11, 11 (кв. 1, 2), 12, 14, 14 (кв. 1), 15, 15 (кв. 2, 4, 5, 17), 17, 17 (кв. 2), 19, 20, 21, 21 (кв. 5), 23, 25, 25 (кв. 1–8), 27 (кв. 1), 29А, 31, 31 (кв. 1–4), 32, 33, 33 (кв. 1), 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38 (кв. 2), 40, 44, 64

Нестерова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 17

Новоселівська — 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 13А, 17

Підгосп — 1, 2, 3

Підлісна — 1, 1А, 2, 4, 4А, 6, 6А, 8А, 12, 12А, 18, 20

Станіслава Шумицького — 1, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12/1, 13, 14, 15/1, 17, 17А, 17В, 18, 18Б, 19, 19Б, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 25А, 27/1, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38

Тракторна — 1/16, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15

Новоселівський — 2, 4, 6, 8, 10

Сосновий — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

СТ «Люботинський» — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

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