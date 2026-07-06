Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати у вигляді окремої кімнати в двокімнатній квартирі.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у місті та Харківському районі, передає видання Politeka.

Власники квартир і будинків готові безоплатно надати тимчасовий прихисток переселенцям на різний період.

Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Там пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох людей. Оселя підключена до газо- й водопостачання, однак потребує косметичного ремонту. Санвузол облаштований на подвір’ї, ванної кімнати немає.

Поруч із будинком є господарські споруди, погріб і простора земельна ділянка. Неподалік розташовані ліс та озеро, а до Харкова — близько 12 кілометрів.

Ще один варіант доступний безпосередньо в обласному центрі. Власник пропонує трикімнатну квартиру для жінки з дитиною. Помешкання обладнане необхідною побутовою технікою, також дозволяється проживання з домашніми тваринами.

Крім того, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати у вигляді окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Така пропозиція розрахована на жінку, яка зможе допомагати літній господині у повсякденних справах. Водночас постійний догляд не потрібен.

Перед заселенням фахівці рекомендують уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі безпосередньо з власниками.

Оголошення регулярно оновлюються, тому переселенцям радять перевіряти актуальність пропозицій перед зверненням.

Фахівці радять не відкладати звернення, адже вільні місця можуть бути зайняті упродовж короткого часу.

Джерело: Допомагай

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