Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у місті та Харківському районі, передає видання Politeka.
Власники квартир і будинків готові безоплатно надати тимчасовий прихисток переселенцям на різний період.
Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Там пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох людей. Оселя підключена до газо- й водопостачання, однак потребує косметичного ремонту. Санвузол облаштований на подвір’ї, ванної кімнати немає.
Поруч із будинком є господарські споруди, погріб і простора земельна ділянка. Неподалік розташовані ліс та озеро, а до Харкова — близько 12 кілометрів.
Ще один варіант доступний безпосередньо в обласному центрі. Власник пропонує трикімнатну квартиру для жінки з дитиною. Помешкання обладнане необхідною побутовою технікою, також дозволяється проживання з домашніми тваринами.
Крім того, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати у вигляді окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Така пропозиція розрахована на жінку, яка зможе допомагати літній господині у повсякденних справах. Водночас постійний догляд не потрібен.
Перед заселенням фахівці рекомендують уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі безпосередньо з власниками.
Оголошення регулярно оновлюються, тому переселенцям радять перевіряти актуальність пропозицій перед зверненням.
Фахівці радять не відкладати звернення, адже вільні місця можуть бути зайняті упродовж короткого часу.
Джерело: Допомагай
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Харкові: несподівано з'явилася нова проблема
Також Politeka повідомляла, Пенсіонерам у Харківській області пообіцяли нову грошову допомогу: що про неї відомо
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: хто візьме участь