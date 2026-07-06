Роботодавці Полтавської області пропонують роботу для пенсіонерів на різних вакансіях.

Українцям розповіли, про роботу для пенсіонерів у Полтавській області, яку готові надати роботодавці, пише видання Politeka.net.

За інформацією популярних сервісів із працевлаштування, роботодавці Полтавської області пропонують роботу для пенсіонерів. Компанії готові розглядати кандидатів старшого віку на рівних умовах з іншими претендентами, а для більшості посад не вимагаються профільна освіта чи значний досвід роботи. Натомість працівникам пропонують навчання на робочому місці, офіційне працевлаштування та повний пакет соціальних гарантій.

Продавець-касир (Лубни). Заробітна плата: 13 000–15 000 грн.

Мережа спортивних магазинів SPORT CITY, яка налічує понад 40 торгових точок у більш ніж 30 містах України, шукає продавця-касира до команди в Лубнах.

До обов'язків працівника входитиме робота з касою, платіжним терміналом та програмою 1С, консультація покупців, виконання плану продажів, приймання і викладка товару, а також підтримання порядку в торговельному залі.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, оплачувану щорічну відпустку, корпоративні знижки до 50% на продукцію, комфортний графік роботи, навчання та бонусні програми. Також роботодавець наголошує на можливості кар'єрного зростання, адже більшість керівників розпочинали свій шлях із базових посад.

Водій газовоза/бензовоза (Кременчук). Заробітна плата: 20 000–50 000 грн.

У Кременчуці компанія, що працює у сфері нафтопродуктів, відкрила вакансію водія газовоза. На посаду запрошують кандидатів із посвідченням водія категорії С або CE та чинним ADR-сертифікатом для перевезення небезпечних вантажів. Досвід керування автоцистерною буде перевагою.

Основними обов'язками стануть перевезення газу відповідно до маршрутів, контроль технічного стану автомобіля, дотримання правил безпеки під час завантаження та розвантаження, оформлення супровідної документації та оперативне інформування керівництва про можливі несправності.

Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати, повну зайнятість, конкурентний рівень оплати праці та роботу в стабільній компанії. Офіс підприємства розташований у центрі Кременчука.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що саме підскочило в ціні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як зростуть ціни вже найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, Грошовий бонус для українців: кому можуть призначити щомісячну допомогу у Полтавській області.